Aachen.

Lenker schief, Kette raus oder Bremsen kaputt? Bei Fahrrädern gibt es immer mal wieder kleinere und größere Dinge, die aufbereitet werden müssen. Das kennt auch Steffen, der mit seinem Fahrrad am Wochenende in die erste „Bike-Kitchen“ (Fahrradküche) ins Kreativhaus am alten Moltkebahnhof kam.