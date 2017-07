Rentner aus Aachen wird vermisst

Aachen. Der Aachener Werner Josef Heusch wird vermisst. Der 74-Jährige machte sich am Mittwochabend auf den Weg in den Urlaub, kam jedoch nie an dem Campingplatz im belgischen Gemmenich an. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Werner Josef Heusch fuhr einen dunkelroten Ford-Fiesta mit dem Kennzeichen AC-AB-1281. Seine Frau hat zuletzt am Mittwochabend mit ihm telefoniert. Bei dem Gespräch gab der 74-Jährige an, in der niederländischen Stadt Heerlen zu sein und den Weg zu seinem Wagen nicht mehr finden zu können.

Danach brach der Kontakt zu Werner Josef Heusch ab. Weder er noch sein Auto konnten bisher aufgefunden werden.

Der Vermisste ist zwischen 1,75 und 1,78 Meter groß und kräftig gebaut. Er hat blaue Augen und fast weiße Haare mit ausgeprägte Geheimratsecken. Zuletzt war er mit einem blau-rot-kariertem Hemd bekleidet, trug eine Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei Aachen bittet darum, Hinweise auf Werner Josef Heusch unter 0241/9577-31201 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.