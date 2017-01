Kreishandwerksmeister kritisiert Bürokratie

Ein Plädoyer gegen die Bürokratisierung hat der Aachener Kreishandwerksmeister Herbert May am Donnerstag beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters in Aachen gehalten. „In Brüssel erdacht und erschlossen, in vielen Mitgliedsstaaten der EU zur Kenntnis genommen und in einigen wenigen Staaten der EU – so auch in Deutschland“ – umgesetzt“, kritisierte er.

Wie auch schon beim Silvesterempfang der Kreishandwerkerschaft sprach sich May vehement gegen eine weitere unnötige Verschärfung von Umweltzonen mit blauen oder weißen Plaketten aus. „Wenn jetzt noch modernste Diesel nach Euro6-Norm ausgesperrt werden, kann dies für Handwerker und Dienstleister Enschränkungen in ihrer Berufsausübung bedeuten.“