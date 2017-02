Aachen.

Ob der bald einjährige Quinten mit seiner fünfjährigen Schwester Franka in deren Kindertagesstätte an der Johanniterstraße 4a spielen darf, ist „nur“ eine Frage des Geldes. Denn die RWTH will sich mit Belegplätzen quasi in die Kita „einkaufen“, weil sie neben der städtischen Kita ihre eigene „RWTH-Großtagespflegestelle“ nicht am Leben erhalten konnte.