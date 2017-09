Reichlich Stoff für die Lachmuskeln in den Kurpark-Terrassen

Aachen. Auch im Oktober gibt es im Rahmen von „KurArt“ in den Kurpark-Terrassen reichlich Stoff für die Lachmuskeln. Am Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr lädt Liza Kos, die den meisten als charmante und schlagfertige „Öcher Russin“ bekannt ist, wieder zu einem Comedy-Abend ein, bei dem sie selbst nicht nur Gastgeberin ist, sondern auch mit flotten Sprüchen und spontanen Musikeinlagen für Stimmung sorgt.

Dabei lässt sie sich auch bei der Vorstellung ihrer jeweiligen Gäste immer eine Menge einfallen. Bei der KurArt hat Liza Kos vier Gäste, davon ist einer ein Überraschungsgast. Verraten hat sie bisher die Namen der folgenden Künstler.

„Zungenbrecherin“ aus Sibirien

Die „Zungenbrecherin“ Alexandra Schiller kommt ursprünglich aus Sibirien. Sie ist Russin, obwohl sie keinen Wodka verträgt – kaum vorstellbar! Die studierte Tänzerin und Schauspielerin macht auch Stand-up Comedy in doppelter Geschwindigkeit wenn es sein muss. Alexandra Schiller ist eine echte Wortakrobatin.

Stand-up Comedian Manuel Wolff balanciert genau auf der hauchdünnen Grenze zwischen Comedy und Kabarett. Wolff ist kein austauschbarer Allerwelts-Comedian mit ein paar zusammengeklauten Sprüchen und auch kein Witzebuch-Clown, der erst ab einer bestimmten Promillegrenze erträglich ist, sondern jemand mit Ecken und Kanten, der keine eigene Meinung scheut und echte Stand-up Kunst fordert.

Frank Eilers steht für Authentizität und Natürlichkeit. In seiner Stand-up Show gibt er viel über sich preis und kombiniert dies mit einem lockeren Plausch mit dem Publikum. Der ostfriesische Improvisationskünstler steht erst seit rund zwei Jahren auf der Bühne. Franks Motto lautet: Tu, was dich glücklich macht und gib alles! Genau das wird er auch machen, wenn er bei „KurArt“ zu Gast ist. Infos erteilt das Haus des Gastes in Burtscheid unter 6 0880 57.

Tickets im Medienhaus

Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr; kostenfreie Parkplätze vor dem Verlagsgebäude vorhanden).