Aachen - Regenwetter verhagelt das Aachener Weihnachtsgeschäft

Aachen.

Die Wetterbilanz ist verheerend: Nur an vier Tagen (2., 5., 6. und 9. Dezember) hat es in den vergangenen vier Wochen in Aachen nicht genieselt, geregnet oder geschüttet. Das hat 2017 auch den Weihnachtsmarkt Besucher gekostet. Am Samstagabend, 21 Uhr, endet der Budenzauber – dafür öffnen ausnahmsweise am Sonntag, an Heiligabend, 24. Dezember, einige Geschäfte. Aber nicht nur das Wetter hat einigen Einzelhändlern das Vorweihnachtsgeschäft verhagelt.