Aachen.

An der Kellershaustraße 10 in Eilendorf werden in diesen Tagen dringend neue Mitarbeiter gesucht. Und von Vorteil dürfte es für die Bewerber sein, wenn sie eine gewisse Grundehrlichkeit auszeichnet. Denn im dort ansässigen städtischen Recyclinghof ist gerade die komplette Belegschaft fristlos entlassen worden, weil es die neun Mitarbeiter offenbar mit Begriffen wie Mein und Dein nicht ganz so genau genommen haben.