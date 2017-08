Aachen.

1830 – bei vielen Arbeitern herrscht Unmut über die Industrialisierung. Wenn auch die Vorteile der zunehmenden Anzahl an Maschinen auf der Hand liegen, führt ebendies zu niedriger Bezahlung. Wut und Angst wachsen stetig an. In vielen Teilen Europas kommt es zu Rebellionen, so auch in Verviers und Elberfeld. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Welle des Aufruhrs auch nach Aachen überschwappt.