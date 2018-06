Aachen/Städteregion - Reaktionen auf Helmut Etschenbergs Rückzug

Aachen/Städteregion. Pünktlich zu seinem 71. Geburtstag hat Helmut Etschenberg (CDU) am Mittwoch nicht nur Gratulationen entgegengenommen: Vielfach haben auch die Aachener Kommunalpolitiker die Ankündigung des Städtregionsrates, sein Amt zum Jahresende aufzugeben, mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

„Helmut Etschenberg war die ideale Besetzung für diese Position“, sagt sein Parteifreund Harald Baal, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Er habe vielfach politisches Geschick bewiesen. „Er ist ein ausgewiesener Verwaltungsexperte und hat seine Erfahrungen in das Amt eingebracht“, so Baal. Über mögliche Nachfolgekandidaten hat man sich in der Aachener CDU indes noch keine Gedanken gemacht. Baal: „Wir hatten ja bislang keine Veranlassung dazu.“

„Diese Nachricht kommt völlig überraschend“, erklärte Sigrid Moselage, stellvertretende Kreisvorsitzende und Ratsfrau der FDP. Etschenbergs Amtsführung sei stets „von großer Fachkenntnis und Erfahrung geprägt gewesen“; er habe sich als „Glücksfall für die CDU und die neugegründete Städteregion“ erwiesen. „Wir erleben ihn in Verhandlungen als fair, umsichtig und verbindlich, jedoch stets zielorientiert“, so Moselage.

Auch Melanie Seufert, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, zeigte sich überrascht. Natürlich habe man aber „viel Verständnis für seinen Rückzug“, sagte sie. „Trotzdem schade! Sein Ausscheiden wird so etwas wie eine Zäsur für die Städteregion sein.“ Trotz gelegentlich unvermeidlicher inhaltlicher Differenzen habe er Helmut Etschenberg als zuverlässigen, ehrlichen und offenen Partner schätzen gelernt, betonte auch Michael Servos, SPD-Fraktionschef im Rat. „Mit 71 Jahren hat Herr Etschenberg seinen Ruhestand sicher verdient. Er hat die Städteregion Aachen nachhaltig geprägt.“

Wirklich überrascht von der Entscheidung ist auch die Fraktion Die Linke im Stadtrat. Der Vorsitzende Leo Deumens betonte aber zugleich, dass man den Rückzug Etschenbergs aus Altergründen nachvollziehen könne und ihm Respekt zolle. Die Parteien werden sich jetzt mit der Nachfolge beschäftigen und über geeignete Kandidaten nachdenken. Dieser Diskussion wolle die Linke aber mit Personalspekulationen nicht vorgreifen.