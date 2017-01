Raubüberfall: Opfer erleidet Kopfverletzung

Aachen. Bei einem Raubüberfall im Stadtteil Driescher Hof ist ein Mann nach Angaben der Polizei am frühen Samstagabend erheblich verletzt worden.

Der Passant wurde gegen 18.30 Uhr von ungefähr zehn Personen attackiert und niedergeschlagen. Die Täter konnten mit dem Mobiltelefon des Opfers fliehen. Der Mann erlitt laut Polizei Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Pontstraße außerdem Polizeibeamte attackiert. Sie hatten einen Mann in Gewahrsam genommen, um einen Platzverweis durchzusetzen, als sie von zwei weiteren Männern angegriffen wurden, die dies verhindern wollten. Ergebnis der Auseinandersetzung: Die Polizei nahm alle drei Männer mit ins Präsidium.