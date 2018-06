Aachen - Raubüberfall in Eilendorf: Täter fesseln Frau und bedrohen Ehemann

Aachen.

Blinkende Blaulichter, Polizeibeamte, die mit Plastikhandschuhen nach Spuren suchen, und ein Hubschrauber, der über Aachen kreist: Ein bewaffneter Raubüberfall in Eilendorf hat am Dienstag die Polizei in Atem gehalten. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich am Vormittag zwei unbekannte Männer Zugang zu einer Wohnung in einem Dreifamilienhaus an der Rödgener Straße verschafft, in der ein Seniorenpaar lebt.