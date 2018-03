Aachen - Raubüberfall auf Seniorin: Handtasche gestohlen

Aachen. Eine 78-jährige Frau ist am Montagmittag Opfer eines Raubes geworden. Ein Fahrradfahrer hatte sie auf der Jülicher Straße umgerissen und ihr die Handtasche gestohlen. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur.

Die Seniorin war gegen 12.50 Uhr in Höhe Wurmbenden zu Fuß unterwegs, als der noch unbekannte Täter von hinten an sie herangefahren kam. Er stieg ab und riss die Frau zu Boden, dabei schnappte er sich ihre Handtasche und floh. Die 78-Jährige erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.

Mehrere Passanten, die auf den Überfall aufmerksam geworden waren, nahmen die Verfolgung des Radfahrers auf, verloren ihn aber im angrenzenden Park aus den Augen. Der Täter soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und auffällig hager gewesen sein. Die polizeiliche Fahndung nach dem Mann blieb bislang ohne Erfolg.