Aachen.

Was würdet ihr tun, wenn eure Mitschüler das Mädchen mit dem Kopftuch nicht in der Lerngruppe haben wollen? Was würdet ihr sagen, wenn eure Freunde den Jungen mit der dunklen Hautfarbe auf der Klassenfahrt nicht als Zimmergenossen akzeptieren? Diese Fragen stellte Leonard Leyens, Schülersprecher des Rhein-Maas-Gymnasiums, im Rahmen des Schulfestes der Europaschule mit französisch bilingualem Zweig.