Aachen .

„Die Ostereinkäufe wird er noch machen können, danach wird die Haushaltsplanung schwieriger.“ So beginnt eine Meldung der Aachener Polizei vom Dienstagmorgen. Die Rede ist von einem 38-jährigen Autofahrer, der am Vorabend von der Polizei auf dem Prager Ring geblitzt wurde - mit über 100 Kilometern pro Stunde mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.