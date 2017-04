Rasante Sax-Klänge helfen Urwaldhospital

Aachen. Albert Schweitzer, der große Theologe, Musiker und Arzt, sammelte selbst Spenden für sein Urwaldhospital in Lambarene, indem er in ganz Europa Orgelkonzerte gab.

Diese Tradition greift Prof. Hartmut Feifel seit 2009 auf, indem er Benefizkonzerte für verschiedene humanitäre Projekte gibt. In diesem Jahr ist ein besonderes Ensemble mit von der Partie: Das Saxofonorchester Variosax, Schulorchester am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

In diesem Ensemble spielen unter der Leitung von Annette Kutzer und Albert Loritz 20 bis 25 junge und jung gebliebene Saxofonisten und Bassklarinettisten. Ihr musikalisches Repertoire ist breit gefächert, es umfasst alle Epochen der „klassischen“ Musik sowie Stücke aus den Bereichen Jazz, Rock, Gospel, Pop.

Das Programm des Benefizkonzerts beginnt mit festlicher Musik aus England, Deutschland und Frankreich, darunter als Rarität vier charakteristische Stücke des Elsässers Léon Boëllmann, einem Landsmann Schweitzers. Diese Stücke, ursprünglich für Orgel oder Harmonium geschrieben, wurden – wie die meisten Stücke des Ensembles – von Albert Loritz für Saxofonorchester transkribiert.

In der Halbzeit des Konzerts berichtet Feifel über die Arbeit seines Teams im Urwaldhospital in Lambarene. Im dritten Programmteil präsentiert Variosax Titel aus den Stilbereichen Classic-Rock, Ballade, Spiritual und Gospel; die meisten wieder eigens für das Orchester geschrieben.

Am Schluss setzt sich Feifel – wie ehemals Albert Schweitzer – selbst an die Orgel und lässt Musik der französischen Romantik erklingen.

Das Konzert findet am Dienstag, 9. Mai, in der katholischen Kirche St. Michael, Michaelsbergstraße 6, in Burtscheid statt. Beginn ist um 20 Uhr. Um großzügige Spenden für das Hilfsprojekt in Lambarene wird gebeten.