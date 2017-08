Aachen.

Sechs Jahre Haft kassierte am Dienstag ein 27-jähriger Mann aus Mainz, der in Aachen zwei Spielotheken überfallen hatte. Wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung verurteilte ihn die 9. Große Strafkammer am Aachener Landgericht zu der vergleichsweise hohen Strafe.