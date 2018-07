Aachen.

Anspruchsvoll und wegen seiner technischen Schwierigkeiten gefürchtet ist das Radrennen um Dom und Rathaus. Auch Profis schätzen die einmalige historische Kulisse in Aachens Altstadt. Und so ist es den Organisatoren rund um Holger Sievers, Präsident des RC Zugvogel 09 Aachen, gelungen, auch diesmal wieder verschiedene Profiteams für das Hauptrennen am Samstag, 4. August, zu gewinnen.