Aachen - Radrennen: Aachener wird Zweiter beim Race Across Germany

Aachen. Morgens um 8 Uhr erfolgte der Start des diesjährigen Race Across Germany (RAG) von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen über 1110 Kilometer. Den zweiten Platz belegte Bert Vohn, ein Radsportler vom RSV Aachen.

Das Rennen, welches als Qualifikation für das Race Across America (RAAM) gilt, geht dabei durch Schleswig-Holstein weiter über die Lüneburger Heide, den Harz, die Rhön, und mit einem kleinen Abstecher nach Thüringen bis in das Alpenland. Alles in allem rund 7800 Höhenmeter.

Aus unserer Region war diesmal Bert Vohn vom RSV Aachen als Teilnehmer dabei, mit der Ambition innerhalb der Karenzzeit, und vielleicht sogar unterhalb der 50 Stundenmarke, der Qualifikation für das RAAM, zu bleiben, und sich somit einen langgehegten Traum zu erfüllen.

Mit nur einer Pause am Ende des ersten Tages um sich für die Nachtfahrt vorzubereiten, fand er sich überraschend und erfreulicherweise zur Mitte des Samstages nach rund 750 gefahrenen Kilometern an der Spitze des Rennens der Einzelstarter wieder. Über viele Kilometer lieferten sich der spätere Sieger Mick McLoughlin aus Irland und Bert Vohn ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze.

Durch Knieprobleme ab Kilometer 900 musste Vohn den Iren dann zu dessen wohlverdientem Sieg ziehen lassen. Dennoch konnte der Herzogenrather seinen zweiten Platz vor starker Konkurrenz bis zum Ziel in Garmisch-Partenkirchen verteidigen. Nach 39 Stunden und vier Minuten Fahrt war dann das Unglaubliche geschafft, das RAG als zweiter insgesamt, als erster seiner Altersklasse, und nicht nur mit unter 50 Stunden sondern sogar mit weniger als 40 Stunden zu beenden.

Da machte es nichts, dass Vohn das Hotelzimmer erst für die Nacht von Sonntag auf Montag gebucht hatte, da er selber nicht mit so einem Ergebnis gerechnet hat. Es fand sich aber noch ein Zimmer für ihn und seine drei Begleiter im Teamfahrzeug, welche ihn auf den 1110 Kilometern mit den entsprechenden Kalorien, Getränken, und vor allem aufmunternden Zurufen versorgt hatten.

„Das war unglaublich, ich bin total kaputt aber überglücklich, ich kann das noch gar nicht fassen“ so Vohn. „Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Begleitteam und meiner Familie bedanken. Mich bei Laune zu halten war nicht einfach. Auch 39 Stunden am Stück im Auto bei bis zu 30 Grad Celsius waren für die Jungs kein Zuckerschlecken.

Die letzten Wochen war ich nach der Arbeit immer auf dem Rad und nur zum Essen und Schlafen zu Hause“. Ob es zu einer Teilnahme am RAAM kommen wird, ist nicht klar. Die Kosten von rund 30 000 Euro für das Unterfangen sind nur mittels Sponsoring zu tragen. Gesammelt hat er diesmal für einen guten Zweck. Über 3000 Euro an Spenden für die SOS Kinderdörfer.

Die Kosten der Teilnahme kamen aus der eigenen Tasche. „Ich würde mich sehr freuen, wenn noch weitere Spenden für das SOS Kinderdorf in Liberia eingingen. Allen Spendern herzlichsten Dank! Das hat mich doppelt motiviert.“

www.meine-spendenaktion.de/aktion/200000-mal-treten-fuer-liberia