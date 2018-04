Aachen - Quellenhof: Zukunft steht in den Sternen

Aachen.

Verschläft die Stadt die Zukunft des Nobelhotels Quellenhof an der Monheimsallee? Diese Sorge treibt – unter anderem – die SPD um, die nun in einer Ratsanfrage bei der Aachener Stadtverwaltung nachfragt, ob man denn mit dem Pächter beziehungsweise Inhaber der Fünf-Sterne-Luxus-Herberge in Gesprächen sei.