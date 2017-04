Aachen.

Gleich zwei gute Gründe zum Feiern gab es für das Aachener Vinzenzheim in Berlin. Dort zeichnete das Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ in Kooperation mit dem „ZEIT“-Verlag besonders gute Arbeitgeber der Gesundheits- und Sozialbranche aus.