Aachen.

Wenn am Sonntagnachmittag nicht nur der Himmel über Aachen, sondern auch der Katschhof in tiefen Blau erstrahlt, dann ist wieder die Zeit für „Pulse of Europe“. Wie in mittlerweile 93 weiteren europäischen Städten haben sich in der Kaiserstadt rund 1500 Bürger zusammengefunden, um für die Errungenschaften des vereinten Europas zu demonstrieren.