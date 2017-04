Aachen.

So vielversprechend wie sich das Wetter während des Aufbaus des Osterbends präsentierte, so rasant gingen die Temperaturen pünktlich zum Start in den Keller. Der Auftakt an den Ostertagen lief demnach nicht ganz so gut wie erhofft, sagte Peter Loosen, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Aachen.