Aachen.

London oder Aachen? - Hautpsache, eine „Speakers‘ Corner“! So oder so ähnlich lautete wohl das Motto der Pulse-of-Europe-Veranstaltung vor dem Rathaus am Sonntag. Etwa Hundert Europäer hatten sich um 14 Uhr versammelt, um nach englischen Vorbild für ein geeintes Europa zu sprechen – nämlich nach einem Konzept, das es so seit etwa 150 Jahren im Londoner Hyde Park gibt.