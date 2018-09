Aachen - Psychisch kranke Person würgt Polizeibeamten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Aachen. Weil eine offensichtlich psychisch kranke Person massiven Widerstand gegen eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie geleistet hat, musste der Rettungsdienst am Samstagabend Unterstützung von der Polizei anfordern. Die Anwesenheit der Polizei beruhigte die Widerstand leistende Person jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie griff die Beamten an und würgte einen Polizisten.

Erst als dessen Kollegen eingriffen, ließ die Person von ihm ab. Beide Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Wie die Leitstelle der Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Einsatz um kurz nach 21 Uhr am Fronhofer Weg in Kornelimünster. Weitere Angaben zum Einsatz und der betroffenen Person gab es am Sonntag von der Leitstelle nicht. Auch, ob es sich bei der Person um eine Frau oder einen Mann gehandelt hat, war zunächst nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt.