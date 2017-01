Burtscheid.

Hoch her ging es in den Burtscheider Kurparkterrassen, dem „Duvveschlaag“ der Burtscheider Lachtauben. Vier Stunden lang nonstop sangen und schunkelten, lachten und amüsierten sich die meist kostümierten Jecken im Saal und setzten ihr Sessionsmotto damit in die Tat um: „En Oche weäd jot jeliert än met de Laachdouvve jefiert“.