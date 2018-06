Studierendenwerk: „einem Gespräch nicht dienlich“

Das Studierendenwerk Aachen hat auf AZ-Anfrage betont, dass man „selbstverständlich“ zu einem Austausch mit der Aachen Studierendenvertretung der Katho bereit sei. „Wir möchten jedoch nicht unerwähnt lassen, dass die Stimmungsmache, die zurzeit in den Sozialen Medien gegen uns betrieben wird, einem Gespräch nicht unbedingt dienlich ist“, heißt es in einer Stellungnahme.

In einer E-Mail an Bernward Robrecht, Kanzler der Katho NRW, hatten Vertreter des Stupa/Asta auf ein Gerichtsverfahren um nicht bezahlte Rechnungen eines Bauauftrags verwiesen. „Das darin erwähnte Verfahren beispielsweise wurde längst zu unseren Gunsten eingestellt, es wird aber mit geringer Kenntnis über den eigentlichen Sachverhalt benutzt, um uns als unseriöses Unternehmen darzustellen“, lässt das Studierendenwerk dazu mitteilen.

Man sei davon überzeugt, dass der Beitritt den Studenten der Katho in Aachen viele Vorteile ermögliche, etwa im Bereich Wohnen, in der Gastronomie, bei der Studienfinanzierung und in der Kinderbetreuung. So sei etwa für 2019 eine Aufstockung der Betreuungsplätze in der Kita Pusteblume geplant. „Diese befindet sich in der Schillerstraße, nicht weit von der Robert-Schuman-Straße entfernt.“