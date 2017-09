Das Programm der Korneli-Oktav ab dem 12. September

Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. September, sind Tage, an denen besonders ältere und kranke Gläubige eingeladen sind. Jeweils um 15 Uhr sind sie an beiden Tagen zur Feier der Krankenmesse mit anschließender Krankensalbung in die Propsteikirche St. Kornelius eingeladen.

Am Dienstagabend findet um 20 Uhr im Pfarrheim „Paradies“ (gegenüber der Kirche) ein Vortrag zum Thema „Glaube und Glaubensvermittlung mit Benno Groten, Leiter des Katechetischen Instituts des Bistum Aachen, statt.

Am Freitag, 15. September, beginnt um 16 Uhr eine geistliche Führung durch die Propsteikirche mit Propst Ewald Vienken.

Zum Abschluss der Oktav am 17. September beginnt um 11 Uhr ein Ponitfikalamt mit Bischof Dieser, um 17 Uhr ist feierliche Schlussandacht mit Reliquienprozession.

Jeden Abend sind Besucher während der Oktav um 18 Uhr zum Gebet an der Schwelle des Abends eingeladen. Die Kornelius-Kapelle öffnet während der Oktav ab 14 Uhr zur stillen Verehrung er Reliquien. Auch die Kreuz-Kapelle steht zur Meditation und zum Gebet offen.