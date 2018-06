Aachen.

„Für mich ist es nicht so reizvoll, musikalische Produkte herzustellen“, meint Lutz Felbick, auch wenn er in seiner 40-jährigen Chorleitertätigkeit davon durchaus einige vorzuweisen hat. „Die Arbeit mit der Stimme, die direkte Rückmeldung der Chormitglieder beim Singen, die wunderbaren menschlichen Erlebnisse – das ist es, was mich an der Chorleitung interessiert.“