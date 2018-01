Aachen - Projekt „Switch“ wird weiter gefördert

Aachen. Das vor sieben Jahren vom städtischen Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa der Stadt Aachen initiierte und gemeinsam mit regionalen Partnern entwickelte Projekt „Switch“ wird für weitere drei Jahre im Rahmen des Programms „Jobstarter plus“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds gefördert.

Noch bis Ende Februar veranschaulicht in diesem Zusammenhang eine anschauliche Werbeaktion von „Switch“ in den Waschräumen des Cineplex Aachen, wie es sich anfühlen kann, die berufliche Richtung zu wechseln und sich einmal in einem ganz anderen Berufsbild umzusehen. Interessierte Studienabbrecher, die eine Ausbildung machen möchten und dazu noch einen passenden Ausbildungsbetrieb suchen, können sich hierzu jederzeit bei „Switch“ bewerben.

„Switch“ startete 2011 mit dem Ziel, Studienabbrecher aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik („Mint“) in eine verkürzte Berufsausbildung in Unternehmen der IT-Branche zu vermitteln. Aus dem Kleinprojekt ist inzwischen eine Full-Service-Agentur geworden, die Studienabbrecher aus allen Fachbereichen in diverse Berufsbilder vermittelt. Zahlreiche Auszeichnungen, dutzende Nachahmerprojekte und ein Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im April 2015 haben „Switch“ inzwischen zum bundesweit erfolgreichsten Projekt für Studienabbrecher gemacht. Über 380 Studienabbrecher in der Region Aachen konnten bisher in eine duale Berufsausbildung vermittelt werden; gleichzeitig suchen derzeit mehr als 300 Unternehmen über „Switch“ nach qualifizierten Auszubildenden.

Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm „Jobstarter“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbildungsstrukturen. Die Jobstarter plus-Projekte unterstützen mit konkreten Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen Fragen der Berufsausbildung. Umgesetzt wird das Programm vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.aachen.de/switch.