Aachen.

Lucie Heinen hat ein Jahr ihres Lebens in Russland verbracht. In einer staatlichen Einrichtung für Behinderte absolvierte sie über die evangelische Kirche einen freiwilligen Friedensdienst. Dabei wurde sie vor so manche Herausforderung gestellt. „Am Anfang haben wir schon gemerkt, dass wir nicht bei allen besonders erwünscht waren“, sagt Lucie Heinen.