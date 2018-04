Aachen.

Aus 25 einfach 1025 machen? Wenn man das Motto „April April“ der Produzentengalerie Artikel 5 dem Titel entsprechend nicht ganz so ernst nimmt, fühlt es sich in der Tat ein wenig so an, als würden 1025 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zeigen. Denn die Galerie in der Bahnhofstraße hat mit knapp 30 Quadratmetern zwar nicht viel Raum, aber mit vier Meter hohen Decken dennoch eine Menge Platz.