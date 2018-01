Probe-Alarm: Sirenen-Test in Aachen am Samstag

Aachen. Die Sirenen im Stadtgebiet werden am Samstag, 6. Januar, auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft. Der Probealarm beginnt um 12 Uhr mit dem Signalton für „Entwarnung“. Um 12.06 Uhr erfolgt der Signalton „Warnung“. Der Probealarm schließt um 12.12 Uhr mit der Tonfolge für „Entwarnung“.

Probealarm an jedem ersten Samstag im Quartal Die Sirenen in Aachen werden an jedem ersten Samstag im Quartal getestet. Fällt der erste Samstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Testtermin um eine Woche.

Gleichzeitig erfolgt auch ein Hinweis über die WarnApp „Nina“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Über diese App werden unterschiedliche, wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes zu verschiedenen Gefahrenlagen gesendet.

Zum Hintergrund des Sirenentests: In der Stadt Aachen existiert ein gut ausgebautes Netz funktionstüchtiger Sirenen. Die werden in der Regel zur Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet genutzt. Das System hat sich aber auch insgesamt bewährt: So werden beispielsweise auch die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam, dass Einsatzfahrzeuge unterwegs sind und verhalten sich dann zum Beispiel im Straßenverkehr entsprechend umsichtig.

Die städtischen Sirenenanlagen sind auch eine sichere Methode, die Bevölkerung im Notfall direkt zu erreichen und gegebenenfalls vor drohenden Gefahren zu warnen. Bei so genannten allgemeinen Gefahrenlagen werden die Aachener zunächst durch die Sirenen gewarnt. Über die Radiosender werden sie danach mit den eigentlichen Informationen und Verhaltenshinweise versorgt, außerdem über www.aachen.de/feuerwehr.

Alle Informationen zur Katastrophen-App „Nina“ und den Download gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.