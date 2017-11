Aachen.

„Irgendwie anders“ ist blau und lebt allein in einem Haus. Er hat einen großen gelben Sessel, einen Ofen und ein Fenster. Sein größter Wunsch ist ein Freund. Denn dann würde alles bestimmt doppelt so viel Spaß machen, weil man ja auch doppelt so viel ist. Die Morgengymnastik zum Beispiel.