Aachen - Prag und Aachen über Kultur hinausgebracht: Trauer um Vera Blazek

Aachen.

Angenehm zurückhaltend, enorm sympathisch – aber doch so leidenschaftlich und fokussiert in der Sache. Nicht vielen Menschen ist es vergönnt, diese vermeintlichen Gegensätze so harmonisch in einem Charakter vereinen zu können. Vera Blazek, Vorsitzende des Kulturvereins Aachen-Prag e.V., war so eine herausragende Persönlichkeit.