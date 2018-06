Aachen.

Beim „Groom-Racing“-Team (auf Deutsch: Bräutigam-Rennen) steigt die Anspannung. Denn in wenigen Wochen gehen die Teammitglieder Tom und sein Sohn Tim Bräutigam erstmals beim „Pothole Rodeo“, welches vom 7. bis 14. Juli stattfindet, an den Start. In elf Ländern und über knapp 4000 Kilometer machen sich die Teilnehmer auf die Suche nach den letzten Schlaglöchern (Potholes) Europas. Und das nicht etwa in einem dafür geeigneten Geländewagen. Das wäre ja viel zu einfach.