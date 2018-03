Aachen - Porsche-Diebe knacken Autoschlösser und scheitern an Kälte

Aachen.

Derzeit scheinen in der Region wieder Oldtimerdiebe am Werk zu sein. Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, aus einer Tiefgarage in Aachen mehrere Oldtimer zu stehlen. Offenbar hatten sie ihr Vorgehen gut geplant, doch dann verhinderte ausgerechnet eine Banalität das Gelingen des Diebstahlversuchs.