Pop-Rock-Gruppe Baalbak: Freundschaft hat die Jahre überdauert

Aachen.

Baalbek - das war schon immer anspruchsvoller Pop-Rock mit deutschen Texten made in Aachen. 1981 feierte die Rockformation im Westpark ihren legendären Abschied. Heute kehrt sie zurück und gibt nach 36 Jahren Pause ein Revivalkonzert – am Freitag, 17. März, im Franz an der Franzstraße (20 Uhr).