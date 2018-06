Aachen - Polizeigroßeinsatz nach Raubüberfall in Eilendorf: Täter auf der Flucht

Aachen.

Zwei flüchtige Männer sind am Dienstagmittag in Aachen per Großaufgebot von der Polizei gesucht worden. Zuvor hatten sie eine Wohnung in einem Dreifamilienhaus in Eilendorf überfallen und die Bewohner, ein Seniorenpaar, bedroht und die Ehefrau gefesselt. Ihr Ziel war es offenbar, an die Wertsachen des Paares zu kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.