Aachen - Polizei zieht in Aachen eine positive Rosenmontag-Bilanz

Aachen. 60 karnevalstypische Einsätze hat die Aachener Polizei in der Städteregion am diesjährigen Rosenmontag gezählt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist dies ein durchschnittlicher Wert. Insgesamt ziehen die Beamten eine positive Bilanz.

In Aachen verlief der Rosenmontagszug laut Polizeiangaben weitgehend friedlich. Am Rande des Zuges hätten die Beamten nur vereinzelt bei für den Karneval typischen Delikten wie Körperverletzung und Sachbeschädigung einschreiten müssen. Gegen elf Karnevalisten wurden Platzverweise ausgesprochen, zur Durchsetzung mussten drei von ihnen in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt wurden sieben Strafverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei weiter berichtet, machte ein alkoholisierter 26-Jähriger am Adalbertsteinweg um kurz nach 15 Uhr auf sich aufmerksam: Mit geballter Faust schlug er im Vorbeigehen gegen die Seitenscheibe eines mit zwei Beamten besetzten Streifenwagens. Während der anschließenden Kontrolle sei der aggressive Mann nicht zu beruhigen gewesen und stattdessen auf die Beamten losgegangen. Bei dem Einsatz sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht, wo ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

In der Komphausbadstraße zündeten zwei Männer um 15.33 Uhr ein sogenanntes „Bengalisches Feuer“ inmitten einer Menschenmenge, womit sie gleich mehrere Umstehene gefährdeten. Diese Feuer brennen bei einer Temperatur von über 1000 Grad und setzen dabei hochgiftige Dämpfe frei. Gegen die beiden wurde wegen Gefährdung durch Freisetzen von Giften ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei laut Polizeibericht jedoch niemand verletzt worden.

Gegen 15.40 Uhr gerieten zwei Personengruppen in der Stiftstraße aneinander. Der Streit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 17- und einem 32-jährigen Aachener. Beide wurden durch Schläge leicht verletzt, gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ein Anwohner versuchte auf besonders rabiate Weise einzuschreiten: Der 31-Jährige hatte die Rangelei mitbekommen und durch sein geöffnetet Fenster heißes Wasser auf die Männer geschüttet. Dabei erlitten mehrere Menschen leichte Verletzungen. Auch er muss sich nun in dem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.