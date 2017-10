Polizei warnt: Mehr als zwei Dutzend Betrugsversuche

Städteregion Aachen.

Eine wahre Welle an telefonischen Betrugsversuchen beschäftigt derzeit die Polizei der Städteregion. „Als wenn sie gerade einen internen Wettbewerb ausrichten“, so warnen die Ermittler, versuchen Betrüger, mit fadenscheinigen Telefonaten Menschen in der Region übers Ohr zu hauen. Mehr als zwei Dutzend Fälle wurden bereits bekannt.