Aachen - Politischer Aschermittwoch: Wenn die SPD auf ein Karnevalslied setzt

Aachen.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei – dass Sozialdemokraten einmal Hoffnung und Zuversicht aus einem Karnevalslied schöpfen würden, hätte man vor ein paar Jahren wohl auch noch nicht gedacht. Aber Ulla Schmidt sagt diesen Satz an diesem politischen Aschermittwoch in Aachen gleich mehrmals.