Aachen.

An vier Samstagen schraubten die 14 jungen Mädchen der 7. und 8. Klassen von St. Ursula, St. Leonhard und dem Stolberger Ritzefeld-Gymnasium an den „Pocket-Bikes“, lackierten Teile und „pimpten“ die Zweiräder ordentlich auf – die heißen Öfen konnten sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Nun stand die Siegerehrung von „Pimp my Pocket-Bike“ auf dem Plan.