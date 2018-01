Aachen - Platt-Geschichten im närrischen Outfit

Aachen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Montanus“ findet am Freitag, 9. Februar, die nächste Veranstaltung statt. Sie steht unter dem Titel „Öcher Platt im Karneval“. Kostüme sind gerne gesehen. Die Gäste erwartet ein lustiger Karnevalsabend.

Herbert Oprei und Hedi Chauvistré tragen Lieder, Gedichte, Anekdoten, Erzählungen teils aus eigener, teils aus fremder Feder vor. Das Programm ist auch für die Gäste unterhaltsam, die heimatsprachlich nicht so bewandert sind.

Interessenten können sich auch auf Facebook für die Veranstaltung anmelden können. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Veranstaltungsort sind die Räume in der Kurbrunnenstraße 18 ab 20 Uhr. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung unter Telefon 65087 in der Zeit von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr gebeten. Gerne können sich die Gäste auch per Email unter Kultur bei Montanus anmelden.