Aachen.

So richtig viel Ahnung von Aktien und Fonds hat Alexander nicht. Noch nicht. Der Schüler des Rhein-Maas-Gymnasiums weiß zwar, „dass an der Börse Männer in teuren Anzügen mitunter viel Geld verspekulieren“, wie er lachend sagt, aber die genaue Funktionsweise ist ihm nicht klar. In den kommenden Wochen wird sich das allerdings ändern.