Aufführungstermine und Eintrittskarten

Die Premiere des Theaterstücks „Entweder…oder?!“ findet am Samstag, 12. August, um 20 Uhr in der Klangbrücke, Kurhausstraße 2, statt. Eine zweite Vorstellung wird am Samstag, 19. August, um 20 Uhr in der Klangbrücke gegeben. Die für September geplanten Termine müssen entfallen.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Klenkes-Ticket oder per E-Mail. Die Tickets kosten 16, ermäßigt 10 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des Phosphor Theaters.