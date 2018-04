Aachen - „Philosophie trifft Politik“: Vorträge, die zum Nachdenken anregen

„Philosophie trifft Politik“: Vorträge, die zum Nachdenken anregen Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 2. April 2018, 17:40 Uhr

Aachen. „Philosophie trifft Politik“ – unter dem Motto geht die Philosophische Matinee in die sechste Runde. Ausgerichtet vom Eine Welt Forum, dem Lehrstuhl Praktische Philosophie der RWTH, dem Institut für Wissenschaft an der RWTH, Amnesty International und Logoi – dem Institut für Philosophie und Diskurs, präsentieren die Akteure im Logoi in der Jakobstraße eine neue Vortragsreihe.