Aachen - „Pfeiffer-Häuser“: Abriss nach 19 Jahren Leerstand

Aachen.

Plötzlich geht’s rasend schnell. Am 12. Juni hat die Stadt Aachen die Abrissgenehmigung, schon fahren die Bagger hinter der Großkölnstraße am Seilgraben vor. Die seit 1999 leerstehenden und mittlerweile völlig vergammelten ehemaligen Pfeiffer-Immobilien an der früher florierenden Einkaufsstraße zwischen Markt und Hotmannspief werden jetzt abgerissen.