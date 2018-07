Aachen.

Für ihn geht‘s wirklich um die Wurst. Einsam und verlassen steht Christian Cornely (45) am Mittwoch in seiner kleinen Wurstküche. Und so fühlt er sich auch. „Für Einzelkämpfer in Fleischereien gibt es keine Zukunft mehr“, sagt er. Er ist Metzgermeister in vierter Generation. Er ist kräftig, kreativ – hat sich krumm gemacht fürs Geschäft. Ende Juli schließt er den Familienbetrieb an der Großkölnstraße 38. Gegründet in Aachen vom Urgroßvater 1907. Jetzt endet eine Ära.