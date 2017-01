Aachen.

Die Nachricht kam ziemlich unerwartet: Nach rund einjähriger Vakanz bekommt die Gemeinschaft der Gemeinden „Christus unser Bruder“ einen neuen Pfarrer. Pero Stanuši wird morgen um 15 Uhr in der Kirche St. Germanus in Haaren in sein Amt eingeführt und ist fortan verantwortlich für die Gemeinden St. Elisabeth und St. Martin im Umfeld der Jülicher Straße, St. Germanus in Haaren und St. Hubert in Verlautenheide.