Aachen.

Wer zeltet wo an Weiberfastnacht? In Aachen konkurrieren am Fettdonnerstag, 8. Februar, erstmals zwei große Zelte um die Gunst des jecken Karnevalsvolks. Die Oecher Penn von 1857, Aachens ältester und mit über 700 Mitgliedern größter Karnevalsverein öffnet bereits seit Jahren das Penn-Zelt auf dem Katschhof. Diesmal geht’s um 12 Uhr los, abends ab 18 Uhr lockt Livemusik mit der Band „Night in Paris“.